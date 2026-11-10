Decreto Bollette, risparmio limitato per le famiglie ma il prezzo non subirà altri aumenti. Il commento di Confesercenti Campania

Al terzo tentativo, il Consiglio dei ministri è riuscito ad approvare il nuovo testo del Decreto Bollette, col meccanismo per abbassare le tariffe elettriche faticosamente concordato con l’Unione europea. Si tratta di un price cap dal primo gennaio fino a 18 mesi sul prezzo del gas per la produzione elettrica, che farà abbassare il costo dell’elettricità. Il ministro Pichetto parla di una riduzione di 15 euro al megawattora sul prezzo della corrente, che ora è a 313 euro. Ma il risparmio finale sulle Bollette di famiglie ed imprese non è ancora chiaro: Confcommercio parla di un 10%, il think tank Ecco di appena 17 euro all’anno.
Il decreto legge introduce da gennaio un price cap di 58,9 euro al megawattora sul prezzo del gas per la produzione elettrica (la quotazione oggi è 82,2 euro), per un massimo di 18 mesi. Questa riduzione fa calare anche il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, il cosiddetto Pun, che in Italia è strettamente legato a quello del gas (oggi è 313 euro al megawattora, un anno fa era 107). La riduzione del Pun riduce anche la tariffa finale sulle Bollette di imprese e famiglie. L’Unione nazionale consumatori parla di “un intervento insufficiente e tardivo”, che “interviene dopo 9 mesi da quando i prezzi di luce e gas sono iniziati a decollare, e gli effetti positivi, ancora di incerta quantificazione, non si vedranno immediatamente”.
Vede il bicchiere mezzo pieno il presidente di Confesercenti Campania, vice presidente nazionale dell’associazione,Vincenzo Schiavo, che intervenuto in diretta a Radio Alfa, ha sottolienato che il risparmio per le famiglie e limitato ma con il provvedimento si evitano ulteriori aumenti dell’energia.
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Vincenzo Schiavo su decreto bollette
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