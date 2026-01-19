Decedute al Cardarelli le due donne del Cilento ustionate nell’incendio delle loro abitazioni

Sono decedute entrambe nella giornata di ieri le due anziane signore del Cilento che erano rimaste gravemente ustionate nell’incendio scoppiato nella loro abitazione. Ieri mattina, è giunta la notizia della morte della donna di 87 anni che aveva riportato gravi ustioni nell’incidente avvenuto sabato ad Acciaroli di Pollica. Era ricoverata nel centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana stava cucinando nella sua abitazione, quando per cause accidentali il maglione che indossava ha preso fuoco. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono giunti i soccorsi e i carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti del caso.
Ieri sera, intorno alle 18:30, la notizia del secondo tragico epilogo, arrivata sempre dal Centro grandi ustionati del Cardarelli. Non ce l’ha fatta nemmeno la 80enne, Rachele D’Angelo, rimasta ustionata giovedì scorso nel rogo divampato nel suo appartamento a Centola capoluogo. Aveva riportato ustioni su oltre il 50% del corpo. Indagini in corso sulle cause dell’incendio nel quale anche il figlio era rimasto intossicato per soccorrere la madre. Sembra che la donna stesse accendendo il camino quando è stata investita da un ritorno di fiamma.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.