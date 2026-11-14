Debito, il paradosso italiano. Imprese meno esposte ma, senza credito, non crescono. La riflessione di Federcepicostruzioni

L’Italia è meno indebitata della media europea, ma il peso del debito pubblico continua a rappresentare una delle principali criticità strutturali del Paese. E dietro il contenuto indebitamento delle imprese si nasconde un interrogativo decisivo per le prospettive dell’economia nazionale: le aziende italiane ricorrono meno al credito perché finanziariamente più solide oppure perché incontrano maggiori difficoltà nell’accesso alle risorse necessarie per crescere?
È la questione sollevata da Federcepicostruzioni, che richiama l’attenzione sui dati della Banca dei regolamenti internazionali (BIS) relativi al primo trimestre 2026 e sulle conseguenze che la disponibilità di finanziamenti può avere per il sistema produttivo, a cominciare dal settore delle costruzioni.
Le cifre restituiscono un quadro meno scontato di quanto comunemente si immagini. Il debito complessivo delle amministrazioni pubbliche, delle famiglie e delle imprese non finanziarie italiane raggiunge il 231,5% del Prodotto interno lordo, un livello inferiore al 239,1% registrato nell’area euro e nettamente distante dal 323,7% della Francia.
Ma è la composizione dell’indebitamento a evidenziare le maggiori differenze.
In Italia, il debito delle famiglie e delle imprese non finanziarie si attesta complessivamente al 94,2% del PIL, contro il 153,5% dell’Eurozona: uno scarto di ben 59,3 punti percentuali. Il rapporto si ribalta sul versante pubblico, dove l’indebitamento italiano raggiunge il 137,3%, contro l’85,6% europeo, secondo i criteri di valutazione di mercato adottati dalla BIS.
Un Paese, dunque, nel quale lo Stato presenta un’esposizione debitoria significativamente superiore alla media europea, mentre il settore privato registra livelli sensibilmente più contenuti. Una condizione che non può essere interpretata automaticamente come indicatore di maggiore solidità del sistema imprenditoriale.
«Questi numeri ci impongono una riflessione che va oltre la semplice lettura statistica – dichiara Antonio Lombardi, presidente di Federcepicostruzioni –. Un basso livello di indebitamento delle imprese può certamente rappresentare un elemento di equilibrio finanziario, ma non costituisce, da solo, una garanzia di competitività. Se le aziende rinunciano a finanziarsi perché il denaro costa troppo, perché le garanzie richieste sono eccessive o perché non riescono a programmare gli investimenti, allora il problema assume una dimensione ben diversa. Un’impresa che non si indebita non è necessariamente un’impresa che sta bene. Può essere semplicemente un’impresa che ha smesso di investire».
La questione assume particolare rilevanza nel settore delle costruzioni, caratterizzato da un elevato fabbisogno di capitale per l’acquisto di macchinari, l’innovazione dei processi produttivi, l’efficientamento energetico, la digitalizzazione dei cantieri e l’adeguamento agli standard di sicurezza.
Per migliaia di piccole e medie imprese, la possibilità di accedere a finanziamenti sostenibili costituisce una condizione essenziale per cogliere le opportunità offerte dal mercato e affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali.
Un ulteriore elemento di attenzione arriva dall’indagine sul credito bancario condotta dalla Banca d’Italia: nel primo trimestre 2026 la domanda di prestiti da parte delle imprese è diminuita, anche per effetto delle minori esigenze di finanziamento degli investimenti fissi. Un segnale che rende ancora più importante comprendere le ragioni della debolezza della domanda di credito.
«Il problema non è spingere le aziende a indebitarsi indiscriminatamente – prosegue Lombardi – ma creare le condizioni affinché possano finanziare progetti produttivi economicamente sostenibili. Servono strumenti di garanzia più accessibili, procedure bancarie proporzionate alle dimensioni delle imprese e una politica del credito capace di accompagnare gli investimenti. Nel nostro comparto, inoltre, la disponibilità finanziaria è strettamente collegata alla regolarità dei pagamenti, ai tempi di realizzazione delle opere e alla possibilità di pianificare gli interventi. Senza queste condizioni, anche un’impresa sana rischia di vedere compromesse le proprie prospettive di sviluppo».
Federcepicostruzioni richiama pertanto la necessità di rafforzare i meccanismi di accesso al credito per le PMI, sostenere gli investimenti produttivi e favorire una maggiore collaborazione tra sistema bancario e tessuto imprenditoriale, soprattutto nei territori nei quali la struttura produttiva è maggiormente frammentata.
«La vera sfida – conclude Lombardi – non è soltanto contenere il debito pubblico, obiettivo certamente fondamentale, ma impedire che la prudenza finanziaria del settore privato si trasformi in immobilismo economico. Il Paese ha bisogno di imprese che investano, assumano, innovino e conquistino nuovi mercati. Il credito deve essere uno strumento di crescita, non un ostacolo da superare. Perché senza investimenti non c’è sviluppo e senza sviluppo non si costruisce il futuro dell’economia italiana».
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