De Sio e Di Domenico, due talenti salernitani protagonisti all’83a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’intervista

20/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Due talenti salernitani protagonisti all’83a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

All’interno del prestigioso panel “Featuring Veneto”, i riflettori del Lido si sono accesi sul producer cinematografico Vincenzo De Sio e sul giovane regista Luigi Di Domenico, protagonisti con i loro nuovi progetti.

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Ne abbiamo palrato con il producer Vincenzo De Sio.

Ascolta
Vincenzo De Sio su Mostra Venezia
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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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