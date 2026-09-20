De Sio e Di Domenico, due talenti salernitani protagonisti all’83a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’intervista

Due talenti salernitani protagonisti all’83a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
All’interno del prestigioso panel “Featuring Veneto”, i riflettori del Lido si sono accesi sul producer cinematografico Vincenzo De Sio e sul giovane regista Luigi Di Domenico, protagonisti con i loro nuovi progetti.
Ne abbiamo palrato con il producer Vincenzo De Sio.
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Vincenzo De Sio su Mostra Venezia
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