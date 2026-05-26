De Luca sindaco a Salerno per la quinta volta senza il Pd e contro M5S e AVS. Il segretrario del Psi Maraio esclude scosse agli equilibri regionali

Quinta volta da sindaco per Vincenzo De Luca, a 33 anni dalla prima elezione del 1993, l’ultima 10 anni fa. Un record con pochi o nessun precedente in Italia per chi ufficialmente è uomo del Pd ma che il partito non ha sostenuto con una lista ufficiale.
Tutte liste civiche a sostegno di De Luca, tranne il Psi ei Cristiano Democratici. Una parte del centrosinistra, Movimento cinque stelle e Avs, ha sostenuto l’altro candidato Franco Massimo Lanocita. Vincenzo De Luca è stato eletto al primo turno, con circa il 58% dei consensi. Il candidato del centrodestra Marenghi ha ottenuto il 15% dei voti; Lanocita il 14,10%; il candidato dei Moderati, Zambrano, il 6,5% circa; Elisabetta Barone, consigliere comunale uscente il 2,4%; Domenico Ventura altro consigliere uscente il 2,3%; Alessandro Turchi l’1,3%; Antonio Pio De Felice, lo 0,4% circa.
A trainare il successo al primo turno di Vincenzo De Luca è soprattutto la lista storica dei Progressisti per Salerno, che ha ottenuto quasi 12mila preferenze con oltre il 18%. A Testa Alta l’11,6% circa; la lista Salerno Giovani l’11,2%; Avanti Psi il 9,3%; Critiano Democratici il 5,4%; Davvero Ecologia e Diritti il 2,3%; Dc Democrazia Cristiana-Insieme per Salerno l’1,6% dei voti.
Il voto di Salerno dunque all’attenzione regionale e nazionale proprio per il fatto che il Pd non ha sostenuto De Luca e contro di lui anche un candidato sostenuto da Movimento 5 Stelle e Avs. Nel commentare il risultato della città di Salerno con il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, assessore alla Regione, abbiamo chiesto se possa mettere in discussione gli equilibri politici regionali.
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Enzo Maraio su elezione Vincenzo De Luca
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