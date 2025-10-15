De Luca in piazza Bolognini a Salerno, parla con il parroco e rimprovera delle persone in piazza

Come annunciato, ieri pomeriggio, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto una visita con relativo sopralluogo in piazza Monsignor Bolognini, nel quartiere Carmine a Salerno, dove ci sono problematiche di ordine pubblico e decoro urbano.
De Luca ha incontrato prima il parroco della Chiesa della Madonna del Carmine. Durante le verifiche in piazza ha rimproverato alcune persone che tenevano comportamenti poco rispettosi della convivenza civile. Ha richiamato anche un extracomunitario per aver appoggiato la propria bici elettrica accanto a una panchina. Accompagnato dal suo portavoce ha visionato lo stato delle panchine, della pavimentazione e dell’arredo urbano.
Dell’iniziativa dell’ex sindaco sceriffo abbiamo parlato, questa mattina, con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano “L’Ora della Sera”.
Andrea Pellegrino su sopralluogo De Luca
