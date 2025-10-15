De Luca in piazza Bolognini a Salerno, parla con il parroco e rimprovera delle persone in piazza

15/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Come annunciato, ieri pomeriggio, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto una visita con relativo sopralluogo in piazza Monsignor Bolognini, nel quartiere Carmine a Salerno, dove ci sono problematiche di ordine pubblico e decoro urbano.

De Luca ha incontrato prima il parroco della Chiesa della Madonna del Carmine. Durante le verifiche in piazza ha rimproverato alcune persone che tenevano comportamenti poco rispettosi della convivenza civile. Ha richiamato anche un extracomunitario per aver appoggiato la propria bici elettrica accanto a una panchina. Accompagnato dal suo portavoce ha visionato lo stato delle panchine, della pavimentazione e dell’arredo urbano.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Dell’iniziativa dell’ex sindaco sceriffo abbiamo parlato, questa mattina, con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano “L’Ora della Sera”.
Ascolta
Andrea Pellegrino su sopralluogo De Luca
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento