De Luca annuncia un piano d’investimenti da 3 miliardi di euro per Salerno. Il commento di Andrea Pellegrino

10/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Un piano di investimenti da 3 miliardi di euro per Salerno e linea dura nei confronti delle aziende che lasciano cantieri incompiuti. E’ quanto ha annunciato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ieri pomeriggio, nella sua prima uscita pubblica da primo cittadino, in occasione dell’evento “Il modello insediativo delle Zes per lo sviluppo economico e locale: semplificazione e incentivi”.

Nel suo intervento, De Luca ha illustrato il programma di investimenti attaccando alcune delle aziende che lavorano sul territorio: “Società che intervengono e lasciano incompiuti i lavori non opereranno più a Salerno”, ha dichiarato De Luca, annunciando di fatto uno stop ai permessi per le imprese inadempienti.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

In campagna elettorale l’ex governatore aveva detto di voler trasformare la città sul modello di Montecarlo, ribadendo l’esigenza di puntare sulla leva turistica per lo sviluppo della litoranea tra l’aeroporto e Marina di Arechi, attraverso la creazione di 10-15 grandi alberghi con resort e piscine.  Abbiamo commentato la prima uscita pubblica di De Luca con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera.

Ascolta
Andrea Pellegrino su intervento pubblico di De Luca
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Lascia un Commento