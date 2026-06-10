De Luca annuncia un piano d’investimenti da 3 miliardi di euro per Salerno. Il commento di Andrea Pellegrino

Un piano di investimenti da 3 miliardi di euro per Salerno e linea dura nei confronti delle aziende che lasciano cantieri incompiuti. E’ quanto ha annunciato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ieri pomeriggio, nella sua prima uscita pubblica da primo cittadino, in occasione dell’evento “Il modello insediativo delle Zes per lo sviluppo economico e locale: semplificazione e incentivi”.
Nel suo intervento, De Luca ha illustrato il programma di investimenti attaccando alcune delle aziende che lavorano sul territorio: “Società che intervengono e lasciano incompiuti i lavori non opereranno più a Salerno”, ha dichiarato De Luca, annunciando di fatto uno stop ai permessi per le imprese inadempienti.
In campagna elettorale l’ex governatore aveva detto di voler trasformare la città sul modello di Montecarlo, ribadendo l’esigenza di puntare sulla leva turistica per lo sviluppo della litoranea tra l’aeroporto e Marina di Arechi, attraverso la creazione di 10-15 grandi alberghi con resort e piscine. Abbiamo commentato la prima uscita pubblica di De Luca con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su intervento pubblico di De Luca
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