Estate in chiaroscuro in provincia di Salerno, il punto sui dati delle presenze di Agostino Ingenito (Abbac)

La stagione turistica 2025 in Campania mostra un quadro in chiaroscuro.
L’inflazione, l’aumento dei costi e l’instabilità geopolitica hanno frenato i flussi, con cali marcati a luglio e nella prima metà di agosto. Capri e Positano hanno contenuto la flessione, mentre Cilento, Ischia e Procida hanno registrato riduzioni fino al 25%, colpite soprattutto dal calo del turismo interno. “Le sfide economiche e geopolitiche hanno reso il turismo interno più vulnerabile – osserva Agostino Ingenito, presidente Abbac – mentre le località più rinomate stanno cercando di mantenere la loro attrattiva”. Ingenito ha richiamato l’attenzione anche sul fenomeno dell’abusivismo, segnalando l’impatto del nuovo codice identificativo nazionale e della ritenuta fiscale sulle piattaforme di prenotazione, che ha spinto molti operatori irregolari a spostarsi sui social.
Agostino Ingenito ne ha parlato ai nostri microfoni.
