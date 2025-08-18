Estate in chiaroscuro in provincia di Salerno, il punto sui dati delle presenze di Agostino Ingenito (Abbac)

18/08/2025

La stagione turistica 2025 in Campania mostra un quadro in chiaroscuro.

L’inflazione, l’aumento dei costi e l’instabilità geopolitica hanno frenato i flussi, con cali marcati a luglio e nella prima metà di agosto. Capri e Positano hanno contenuto la flessione, mentre Cilento, Ischia e Procida hanno registrato riduzioni fino al 25%, colpite soprattutto dal calo del turismo interno. “Le sfide economiche e geopolitiche hanno reso il turismo interno più vulnerabile – osserva Agostino Ingenito, presidente Abbac – mentre le località più rinomate stanno cercando di mantenere la loro attrattiva”. Ingenito ha richiamato l’attenzione anche sul fenomeno dell’abusivismo, segnalando l’impatto del nuovo codice identificativo nazionale e della ritenuta fiscale sulle piattaforme di prenotazione, che ha spinto molti operatori irregolari a spostarsi sui social.

Agostino Ingenito ne ha parlato ai nostri microfoni.

Ingenito su flussi turistici
