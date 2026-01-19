Danilo Cinelli di Stio premiato come miglior gelatiere d’Italia

Ha 37 anni, è originario di Stio e al SIGEP di Rimini è stato premiato come miglior gelatiere d’Italia. Sarà lui, Danilo Cinelli, a rappresentare l’Italia nella finale del “Gelato Festival World Masters”, una sorta di campionato mondiale del gelato in cui i migliori artigiani del gelato si sfidano per il titolo di “World Master”.
Appuntamento alla prossima primavera, ma intanto Cinelli si gode il traguardo conquistato. Titolare di una gelateria a Vallo della Lucania, e dell’importante gelateria Delizie Bolognesi di Bologna, ha superato la concorrenza di altri 1500 colleghi italiani offrendo un gelato originale dal gusto “Bora Bora”, senza latte e derivati ma solo tre ingredienti, latte di cocco, vaniglia Tahiti e l’arancia del Cilento. “Sarà un onore rappresentare l’Italia nella finale mondiale” – ha detto Cinelli promettendo di mettercela tutta per conquistare il titolo mondiale e far emergere soprattutto la sua passione per quest’arte.
