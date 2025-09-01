Daniela Ferolla tra i passeggeri bloccati nel treno per un incendio lungo la linea Napoli-Sarno, la diretta

Fiamme oggi nei pressi della stazione ferroviaria di Striano. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta tra le stazioni di Poggiomarino e Sarno lungo la linea Napoli-Sarno.
Tra i treni coinvolti, anche un Frecciarossa diretto da Reggio Calabria a Torino, rimasto fermo per oltre 5 ore nei pressi di Sarno.
A bordo bambini, anziani e persone con disabilità in condizioni estreme.
Tra i passeggeri anche la conduttrice televisiva, originaria del Cilento, Daniela Ferolla che ha denunciato in diretta il disagio vissuto:
“Non c’è aria condizionata e non si respira. Non ci sono finestrini che si possono aprire, solo qualche porta aperta. Da tre ore ci dicono che dovrebbe arrivare un altro treno per fare il trasbordo, poi ci hanno detto che venivamo trainati da una motrice. Sono passate quasi 5 ore e siamo ancora intrappolati qua”.
Ascolta la denuncia di Daniela Ferolla
Ferolla su incendio
