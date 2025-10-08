Dall’Educazione Alimentare alla Qualità dell’Ecosistema Locale, convegno del Gal Colline Salernitane con le scuole

Presso la sede del GAL Colline Salernitane a Giffoni Valle Piana, questa mattina, si svolge il convegno dal titolo “Dall’Educazione Alimentare alla Qualità dell’Ecosistema Locale”, organizzato nell’ambito del progetto di Cooperazione Transnazionale CREA MED – Dieta Mediterranea e Resilienza in una economia globalizzata.
Partecipano gli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Linguiti di Giffoni Valle Piana. Anche in questo caso i lavori sono coordinati da Eligio Troisi, direttore del GAL Colline Salernitane e responsabile cooperazione.
Troisi e il presidente del Gal Colline Salernitane, Antonio Giuliano, sono intervenuti in diretta al microfono di Alessandro Mazzaro.
Giuliano e Troisi dal Gal Colline Salernitane
