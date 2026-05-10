Dall’Australia il salernitano John Rinaldi racconta i problemi di approvvigionamento di petrolio. Ci parla anche del turismo a Melbourne

Il viaggio della domenica con i “Salernitani nel mondo”, questa settimana ci porta nella lontana Australia, a Melbourne, dove incontriamo John Rinaldi, originario di Salerno, stabilitosi nella metropoli australiana dal 1981. Per John è stato un ritorno perché in Australia è nato e ci ha vissuto con i genitori fino all’età di 5 anni, quando i suoi sono rientrati a Salerno. E’ dirigente di una grossa azienda che produce macchine industriali e di una società di spedizioni che ha rapporti commerciali con l’Italia.
Con John abbiamo parlato delle conseguenze negative che anche l’Australia ha subito a causa delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio e altri combustibili a causa del blocco dello stretto di Hormuz. Abbiamo parlato anche della Melbourne turistica con i consigli e le indicazioni utili di chi come John la conosce molto bene.
Ascolta
John Rinaldi da Melbourne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.