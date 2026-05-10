Dall’Australia il salernitano John Rinaldi racconta i problemi di approvvigionamento di petrolio. Ci parla anche del turismo a Melbourne

10/05/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Il viaggio della domenica con i “Salernitani nel mondo”, questa settimana ci porta nella lontana Australia, a Melbourne, dove incontriamo John Rinaldi, originario di Salerno, stabilitosi nella metropoli australiana dal 1981. Per John è stato un ritorno perché in Australia è nato e ci ha vissuto con i genitori fino all’età di 5 anni, quando i suoi sono rientrati a Salerno. E’ dirigente di una grossa azienda che produce macchine industriali e di una società di spedizioni che ha rapporti commerciali con l’Italia. 

Con John abbiamo parlato delle conseguenze negative che anche l’Australia ha subito a causa delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio e altri combustibili a causa del blocco dello stretto di Hormuz. Abbiamo parlato anche della Melbourne turistica con i consigli e le indicazioni utili di chi come John la conosce molto bene. 

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Ascolta
John Rinaldi da Melbourne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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