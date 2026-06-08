Dall’Andrea Tortora di Pagani uno studio clinico di rilievo internazionale. Il punto con il prof. Di Lorenzo

08/06/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Il Polo Oncologico dell’Ospedale “Andrea Tortora” di Pagani punto d’eccellenza per lo studio del tumore della prostata. 

Grazie al lavoro svolto dal Prof. Giuseppe Di Lorenzo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica presso il Polo Oncologico dell’Ospedale “Andrea Tortora” di Pagani, di recente è stato presentato uno studio clinico di rilievo internazionale al Congresso mondiale di Oncologia sul tumore della prostata. Il prof Di Lorenzo, specializzato nei tumori urologici, è a capo di importanti studi sul carcinoma prostatico focalizzati sulla genetica, sulle terapie di precisione e sugli effetti cardiovascolari delle cure. Di tutto questo oggi abbiamo parlato in diretta con il Prof. Giuseppe Di Lorenzo
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Di Lorenzo su tumori
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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