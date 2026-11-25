Oggi la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Nei primi nove mesi del 2026, dal 1° gennaio al 30 settembre, in Italia sono state uccise 67 donne. Purtroppo tragedie che hanno segnato anche la provincia di Salerno. Nelle ultime settimane, ad Angri, Serre e Castel San Giorgio, le tragiche vicende che hanno spezzato la vita di tre donne, con storie e cammini familiari diversi, ma accomunate dallo stesso, straziante epilogo. Tragedie che si consumano tra le mura domestiche. Poi ci sono storie, come quella di Filomena Lamberti, di Salerno sopravvissuta a un’aggressione con acido solforico compiuta dal marito il 28 maggio 2012, dopo che lei aveva manifestato l’intenzione di separarsi a seguito di circa trent’anni di violenze domestiche. Un lungo percorso di dolore e persino solitudine, poi la rinascita di Filomena, oggi nostra gradita ospite in diretta
Lamberti su violenza
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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