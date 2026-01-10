Dalla lavanda del Cervati, l’intuizione del 25enne Sabino Citera. Ecco la sua storia

Le buone idee cambiano il corso della vita. E’ quello che è accaduto a Sabino Citera, 25 anni, fondatore di VIBES Gin.
Fare impresa non è semplice. Fare le valige, spostarsi al nord ma rimanere ancorati alle proprie radici. L’intuizione di produrre un gin artigianale ispirandosi alla propria terra. Elemento essenziale la lavanda di Sanza, che è l’anima del progetto. A Radio Alfa oggi ospite l’ideatore di questo progetto, Sabino Citera
Ascolta
Citera su start up
