Dalla lavanda del Cervati, l’intuizione del 25enne Sabino Citera. Ecco la sua storia

Le buone idee cambiano il corso della vita. E’ quello che è accaduto a Sabino Citera, 25 anni, fondatore di VIBES Gin.

Fare impresa non è semplice. Fare le valige, spostarsi al nord ma rimanere ancorati alle proprie radici. L’intuizione di produrre un gin artigianale ispirandosi alla propria terra. Elemento essenziale la lavanda di Sanza, che è l’anima del progetto. A Radio Alfa oggi ospite l’ideatore di questo progetto, Sabino Citera
