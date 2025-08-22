Dal Vallo di Diano allo Stelvio, l’impresa ciclistica di Michele Beltotti e Giuseppe Morena

22/08/2025 Primo Piano, Sport Nessun commento

Millequattrocento chilometri in bici da percorrere in 7 tappe con partenza da Sala Consilina e arrivo dopo circa 8 giorni al Passo dello Stelvio, il più alto valico automobilistico d’Italia sulle Alpi tra il Trentino e la Lombardia.

Una vera e propria impresa sportiva su due ruote cominciata il 20 agosto scorso da due appassionati della pedalata del Vallo di Diano: Michele Beltotti di Sala Consilina e Giuseppe Morena di Buonabitacolo. Il tratto più duro dell’impresa è sicuramente la “Cima Coppi”, la salita con la maggiore altitudine a 2.760 metri. 

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

La prima tappa Sala Consilina-San Severo conta 202 km, la seconda tappa di 204 km fino ad Alba Adriatica, la terza di 235 km fino a Cesenatico, poi Verona 216 km. Quinta tappa a Lana in Alto Adige sulla distanza di 217 km, sesta tappa verso lo Stelvio (120 km) e infine il traguardo quello della “Cima Coppi”. 

Beltotti è stato già protagonista di altre due imprese simili: nel 2023 la Sala Consilina-Milano andata e ritorno per un totale di 2200 km in 12 giorni e lo scorso anno una lunga pedalata lungo la Calabria e la Sicilia per un totale di 2.000 km in 11 giorni. Beltotti per questa terza impresa ha trovato il sostegno e un compagno di viaggio in Giuseppe Morena.

Questa mattina li abbiamo raggiunti in diretta mentre sono impegnati nella terza tappa che li porterà a Cesenatico.
Ascolta
Beltotti e Morena su impresa in bici
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento