Dal Vallo di Diano allo Stelvio, l’impresa ciclistica di Michele Beltotti e Giuseppe Morena

Millequattrocento chilometri in bici da percorrere in 7 tappe con partenza da Sala Consilina e arrivo dopo circa 8 giorni al Passo dello Stelvio, il più alto valico automobilistico d’Italia sulle Alpi tra il Trentino e la Lombardia.
Una vera e propria impresa sportiva su due ruote cominciata il 20 agosto scorso da due appassionati della pedalata del Vallo di Diano: Michele Beltotti di Sala Consilina e Giuseppe Morena di Buonabitacolo. Il tratto più duro dell’impresa è sicuramente la “Cima Coppi”, la salita con la maggiore altitudine a 2.760 metri.
La prima tappa Sala Consilina-San Severo conta 202 km, la seconda tappa di 204 km fino ad Alba Adriatica, la terza di 235 km fino a Cesenatico, poi Verona 216 km. Quinta tappa a Lana in Alto Adige sulla distanza di 217 km, sesta tappa verso lo Stelvio (120 km) e infine il traguardo quello della “Cima Coppi”.
Beltotti è stato già protagonista di altre due imprese simili: nel 2023 la Sala Consilina-Milano andata e ritorno per un totale di 2200 km in 12 giorni e lo scorso anno una lunga pedalata lungo la Calabria e la Sicilia per un totale di 2.000 km in 11 giorni. Beltotti per questa terza impresa ha trovato il sostegno e un compagno di viaggio in Giuseppe Morena.
Questa mattina li abbiamo raggiunti in diretta mentre sono impegnati nella terza tappa che li porterà a Cesenatico.
Ascolta
Beltotti e Morena su impresa in bici
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.