Dal quartiere di Pastena a Salerno una petizione per chiedere più tranquillità. Il punto con il consigliere comunale Russolillo

Schiamazzi, rumori molesti, motocicli e auto che sfrecciano nelle ore notturne. I residenti di via Bonaventura Rescigno, nel quartiere di Pastena a Salerno, chiedono interventi immediati, attraverso una petizione sottoscritta da circa 80 cittadini. Sono esasperati per una situazione che, secondo quanto denunciano i residenti, va avanti da tempo e che ora torna al centro dell’attenzione delle istituzioni.
A raccogliere la voce dei cittadini è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Claudio Russolillo, che ha affiancato i residenti nella raccolta delle firme e ha protocollato una petizione indirizzata al Comune di Salerno e alla Prefettura. La richiesta è quella di un intervento urgente per riportare sicurezza e tranquillità nelle ore considerate più critiche. Russolillo, questa mattina, è intervenuto in diretta.
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Claudio Russolillo su schiamazzi notturni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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