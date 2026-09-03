Dal quartiere di Pastena a Salerno una petizione per chiedere più tranquillità. Il punto con il consigliere comunale Russolillo

03/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Schiamazzi, rumori molesti, motocicli e auto che sfrecciano nelle ore notturne. I residenti di via Bonaventura Rescigno, nel quartiere di Pastena a Salerno, chiedono interventi immediati, attraverso una petizione sottoscritta da circa 80 cittadini. Sono esasperati per una situazione che, secondo quanto denunciano i residenti, va avanti da tempo e che ora torna al centro dell’attenzione delle istituzioni.

A raccogliere la voce dei cittadini è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Claudio Russolillo, che ha affiancato i residenti nella raccolta delle firme e ha protocollato una petizione indirizzata al Comune di Salerno e alla Prefettura. La richiesta è quella di un intervento urgente per riportare sicurezza e tranquillità nelle ore considerate più critiche. Russolillo, questa mattina, è intervenuto in diretta.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Ascolta
Claudio Russolillo su schiamazzi notturni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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