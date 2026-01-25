Dal Portogallo il professore Mea, è l’autore del dizionario bilingue Portoghese-Italiano

Questa settimana con i “Salernitani nel mondo” siamo in Portogallo, per conoscere il professore Giuseppe Mea, figura di riferimento per gli studi sulla lingua italiana e su quella portoghese, noto per essere l’autore del più autorevole dizionario bilingue Portoghese-Italiano/Italiano-Portoghese, pubblicato da Zanichelli in Italia ed autore della “Grammatica pratica della Lingua Italiana per Lusofoni”.

Originario di Teggiano, dopo gli studi universitari a Napoli si è trasferito in Portogallo dove è stato docente di Lingua e di Letteratura italiana presso la facoltà di Lettere dell’Università di Oporto, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Lisbona con funzioni di “addetto culturale” dell’Ambasciata d’Italia in Portogallo e docente di Lingua Italiana presso l’Università del Minho e presso l’Università Cattolica di Oporto.

La sua attività didattica è iniziata negli anni ’70, quando ha contribuito alla creazione dei primi corsi ufficiali di Lingua e Letteratura Italiana presso l’ateneo di Porto dopo la Rivoluzione dei Garofani. Il professore Mea ha dedicato studi anche alla dialettologia, come dimostra la sua opera sugli studi sul dialetto teggianese, come tributo alla sua città d’origine che porta sempre nel cuore.  

Oltre alla carriera accademica, il professor Mea è riconosciuto per il suo ruolo di “ponte” culturale tra l’Italia e il Portogallo, avendo formato generazioni di studenti e professionisti nel campo della lingua italiana a Porto.
Giuseppe Mea ex docente universitario in Portogallo
