Dal nuovo anno aumenta il pedaggio sulla A3 Salerno-Pompei Napoli

30/12/2025 Attualità Nessun commento
Il nuovo anno farà scattare un aumento dei pedaggi sull’autostrada A3 Salerno–Pompei–Napoli. L’incremento, dal primo gennaio, sarà di quasi il 2%, il più elevato tra quelli previsti sulle principali tratte autostradali italiane nel nuovo anno. L’adeguamento rientra nel meccanismo di aggiornamento legato all’inflazione programmata per il 2026. Per la maggior parte delle autostrade nazionali, infatti, è previsto un rincaro medio dell’1,5%, applicato alle concessionarie impegnate nell’aggiornamento dei rispettivi piani economico-finanziari.

Non tutte le tratte, però, subiranno aumenti. Per gli automobilisti campani, in particolare per i pendolari e per chi utilizza quotidianamente l’asse Salerno–Pompei–Napoli, l’aumento rappresenterà un ulteriore aggravio dei costi di percorrenza a partire dall’inizio del nuovo anno.

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

