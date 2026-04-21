Dal Ministero notizie rassicuranti sulla vicenda Fonderie Pisano, si lavora a un piano di rilancio. Il punto con Domenico Volpe

Notizie rassicuranti sono arrivate, ieri sera, dal primo tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza relativa alle Fonderie Pisano di Salerno, nell’ambito del percorso di rilancio industriale e della tutela dei livelli occupazionali dei 110 dipendenti.
Il Ministero ha comunicato la propria disponibilità a valutare l’attivazione di strumenti di sostegno, inclusi eventuali contratti di sviluppo, orientati a progetti con un approccio green e pienamente rispettosi degli standard ambientali. L’incontro a Roma è arrivato dopo una precedente riunione alla Regione Campania che qualche settimana fa ha negato il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sancendo la chiusura della fabbrica.
Tutte le parti presenti al tavolo ministeriale hanno confermato la volontà di proseguire il percorso nelle prossime settimane, con l’obiettivo di approfondire le ipotesi di rilancio industriale, valutando anche la valorizzazione di eventuali aree industriali dismesse, nel rispetto dei vincoli ambientali e delle esigenze produttive, con la finalità di salvaguardare la realtà aziendale e tutelare i lavoratori. Il tavolo è stato aggiornato al 18 maggio.
Sull’esito della riunione al Ministero abbiamo sentito in diretta il parere di uno dei rappresentanti dei lavoratori, Domenico Volpe, della Rsu aziendale. Volpe ha confermato che in via prioritaria si cercherà di trovare un’area in provincia di Salerno per realizzare la nuova e moderna fabbrica. Il piano B invece è in provincia di Avellino a Luogosano dove i Pisano hanno già acquistato uno stabilimento.
Ascolta
Domenico Volpe su esito tavolo fonderie al ministero
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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