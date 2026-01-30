Dal Csr al territorio, ad UNISA un ciclo d’incontri dedicato alle leve per la competitività rurale. Ne abbiamo parlato con la prof.ssa De Falco

E’ in programma martedì 3 febbraio, alle ore 15.00, presso il campus di Fisciano, il primo incontro che apre il ciclo di appuntamenti sul tema “Dal Csr al territorio”.
L’appuntamento – dedicato alle leve per la competitività rurale in Campania – è organizzato dal Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.
Dopo i saluti istituzionali a cura del rettore Virgilio D’Antonio, dell’assessora regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, del direttore del Dipartimento di Farmacia di Unisa Gianluca Sbardella e del direttore generale delle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania Luigi Riccio, sono previsti gli interventi dei dirigenti regionali di settore Flora Della Valle e Ferdinando Gandolfi e dei funzionari regionali Tiziana De Martino e Alfredo Lassandro.
Modererà Enrica De Falco, professore associato di Agronomia e coltivazioni erbacee presso l’UniSa. Questa mattina, la professoressa De Falco è intervenuta in diretta per spiegarci l’importanza e le finalità di questo ciclo d’incontri.
Ascolta
Enrica De Falco su incontri ad Unisa
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.