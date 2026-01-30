Dal Csr al territorio, ad UNISA un ciclo d’incontri dedicato alle leve per la competitività rurale. Ne abbiamo parlato con la prof.ssa De Falco


E’ in programma martedì 3 febbraio, alle ore 15.00, presso il campus di Fisciano, il primo incontro che apre il ciclo di appuntamenti sul tema “Dal Csr al territorio”.

L’appuntamento – dedicato alle leve per la competitività rurale in Campania – è organizzato dal Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.

Dopo i saluti istituzionali a cura del rettore  Virgilio D’Antonio, dell’assessora regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, del direttore del Dipartimento di Farmacia di Unisa Gianluca Sbardella e del direttore generale delle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania Luigi Riccio, sono previsti gli interventi dei dirigenti regionali di settore Flora Della Valle e Ferdinando Gandolfi e dei funzionari regionali Tiziana De Martino e Alfredo Lassandro

Modererà Enrica De Falco, professore associato di Agronomia e coltivazioni erbacee presso l’UniSa. Questa mattina, la professoressa De Falco è intervenuta in diretta per spiegarci l’importanza e le finalità di questo ciclo d’incontri.
Enrica De Falco su incontri ad Unisa
