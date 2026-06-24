Dal 1976 al 1980 Radio Rota era la radio della gente a Mercato San Severino. Un evento per ricordarla

Il 24 giugno 1976 iniziarono a Mercato San Severino, fino al 1980, le trasmissioni radiofoniche della piccola emittente Radio Rota, fondata e diretta da Franco Pagliara.
La radio era nata per iniziativa di un gruppo di radioamatori che con spirito pioneristico allestì il primo studio. Per la prima volta le persone poterono ascoltare i brani dei Beatles o dei Pink Floyd.
Arrivarono poi anche i programmi di cultura e attualità sui problemi locali in modo critico chiamando in causa, molte volte, gli amministratori inadempienti che venivano invitati ad un contradditorio pubblico negli studi dell’emittente.
Dopo quattro anni di alterne vicende che videro anche un tentativo di “rivoluzione culturale”, la radio fu chiusa.
Questa sera, alle 20.00, in Corso Diaz, una serata per ricordare Radio Rota.
Tra i fondatori il prof. Massimo Del Regno, nostro ospite
Ascolta
Del Regno Radio Rota
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.