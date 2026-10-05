Dagli USA, Cheri Stewart alla ricerca dello zio. Il racconto di Matteo Pierro dell’Associazione Salerno 1943 

Da Philadelphia negli Stati Uniti a Salerno per lo zio, un giovane aviatore, caduto in guerra 83 anni fa.
E’ un viaggio della memoria quello compiuto da Cheri Stewart, cittadina americana che ha raggiunto le alture salernitane per ritrovare il punto esatto in cui, il 19 agosto 1943, precipito’ il bombardiere B-17 sul quale volava suo zio, Charles M. Stewart, che all’epoca aveva appena vent’anni. Un ‘pellegrinaggio’ nato per esaudire l’ultimo desiderio del fratello di Cheri, scomparso di recente. Se, infatti, il padre della donna aveva scelto la via del silenzio per l’incapacita’ di elaborare il trauma, suo fratello aveva custodito gelosamente lettere, fotografie e documenti, continuando a raccontare la storia di quel ragazzo rimasto per sempre ventenne. Alla morte del fratello, Cheri ha deciso di raccogliere quel testimone e mettersi in viaggio. Cosi’, giunta nel capoluogo di provincia campano, la donna e’ stata accompagnata sul perimetro dello schianto dai volontari dell’associazione Salerno 1943, da anni impegnati nel ricostruire le storie dell’Operazione Avalanche con documenti militari, testimonianze e ricerche storiche. Proprio durante il sopralluogo, la sorpresa: camminando tra la vegetazione, il terreno ha restituito un frammento metallico del B-17. Inevitabile la commozione della donna. Ci siamo fatti raccontare tutto in diretta da Matteo Pierro dell’Associazione Salerno 1943
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Pierro su Avalanche AV
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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