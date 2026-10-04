Da Zurigo, la città più dinamica della Svizzera, la testimonianza di Giuseppe Laveglia, da 20 anni impegnato nel campo delle costruzioni

04/10/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Questa settimana, con i “Salernitani nel mondo” siamo in Svizzera, a Zurigo, la città elvetica più popolosa ed anche la più importante dal punto di vista economico e finanziario. Ospita numerose banche e conta quasi 50mila aziende. Città vivace anche dal punto di vista culturale.

Nostro ospite in collegamento da Zurigo, dove si è trasferito da circa 20 anni, Giuseppe Laveglia, originario di Sanza. Lavora con una grossa azienda che realizza grandi opere pubbliche.

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Con Giuseppe abbiamo parlato del suo lavoro e anche dell’effetto che anche in Svizzera ha avuto il rincaro del prezzo dei carburanti. 

Ascolta
Giuseppe Laveglia da Zurigo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Guarda la video intervista

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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