Da Salerno Rai Way lancia Its Hub, la nuova piattaforma digitale che connette studenti, docenti, famiglie e imprese

Rai Way lancia Its Hub, la nuova piattaforma digitale che connette studenti, docenti, famiglie e imprese all’interno di un unico ecosistema formativo nazionale, attraverso l’infrastruttura tecnologica multipiattaforma della società. Difatti, grazie alla rete nazionale dell’azienda, il sistema permette collaborazione a distanza, valorizzazione dei talenti e un accesso più rapido alle competenze richieste dalle imprese, rafforzando il ruolo strategico delle Its Academy nel mercato del lavoro.
Rai Way ha presentato la piattaforma a Salerno ed è stato sottolineato come, ad esempio, un ragazzo di Palermo potrà lavorare con uno studente di Torino e un’azienda potrà scoprire nuovi profili in ogni area del Paese. Its Hub è un progetto, una piattaforma, un sistema integrato di infrastrutture e applicativi che consente di generare una comunicazione tra il mondo del lavoro, il mondo della scuola e i ragazzi.
Con Its Hub, si va a rafforzare il ruolo degli Its, che oggi rappresentano uno dei canali più efficaci di ingresso nel mondo del lavoro, facilitando l’incontro tra competenze e imprese. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su Its hub di rai way
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.