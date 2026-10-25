Da Pulcinella, il ristorante del salernitano Antonio Marino in Svizzera. Ci ha parlato della sua famiglia e della sua attività

Questa settimana, nella puntata dei “Salernitani nel mondo”, di domenica 25 ottobre 2026, siamo in Svizzera, per conoscere la storia di un altro salernitano che vive e lavora da 25 anni nel Paese elvetico.
Siamo a Diessenhofen, con Antonio Marino, originario di Caselle in Pittari, titolare del ristorante Da Pulcinella.
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Antonio Marino ristoratore in Svizzera
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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