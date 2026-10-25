Da Pulcinella, il ristorante del salernitano Antonio Marino in Svizzera. Ci ha parlato della sua famiglia e della sua attività

25/10/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Questa settimana, nella puntata dei “Salernitani nel mondo”, di domenica 25 ottobre 2026, siamo in Svizzera, per conoscere la storia di un altro salernitano che vive e lavora da 25 anni nel Paese elvetico.

Siamo a Diessenhofen, con Antonio Marino, originario di Caselle in Pittari, titolare del ristorante Da Pulcinella. 

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Antonio Marino ristoratore in Svizzera
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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