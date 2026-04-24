Da Corleto Monforte nasce la Rete dei Comuni Castanicoli; sottoscritto all’ANCI un accordo nazionale

È stata sottoscritta a Roma, presso la sede nazionale dell’ANCI, la nascita della Rete Italiana dei Comuni e delle Comunità Castanicole.
Promossa dai Comuni di Terelle e Corleto Monforte, l’iniziativa mira a creare una rete di cooperazione tra territori legati alla cultura e all’economia del castagno. Tra gli obiettivi: valorizzazione delle produzioni, promozione del turismo rurale e rafforzamento della collaborazione tra comunità locali. Alla firma hanno partecipato amministratori e rappresentanti istituzionali, confermando la dimensione nazionale e internazionale del progetto, orientato allo sviluppo sostenibile delle aree interne.
Ne abbiamo parlato con il sindaco di Corleto Monforte, Filippo Ferraro.
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ferraro
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Una proposta di legge per ripopolare I paesini che hanno una popolazione inferiore ai 1000 abitanti , basterebbe ridurre l’Irpef del 50% ai pensionati che decidono di trasferirvi la residenza. Questo avrebbe il vantaggio: uno dei decongestionare le grandi città in riferimento al problema abitativo due potrebbe far ritornare in Italia quei pensionati che hanno scelto di andare a vivere fuori dall’Italia dove vi è una fiscalità favorevole on un recupero di circa un miliardo e 300 milioni di euro che vengono spesi all’estero.