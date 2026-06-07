Da 30 anni ha lasciato l’Italia, Giuseppe Giannattasio ha girato il mondo lavorando con aziende italiane

Il viaggio settimanale con i “Salernitani nel mondo” di domenica 7 giugno 2026 ci conduce negli Stati Uniti d’America, per incontrare Giuseppe Giannattasio che un anno fa, quando lo abbiamo ospitato, era alle prese con un trasferimento nello stato di Washington.
Originario di Salerno, Giannattasio, da 30 anni ha lasciato l’Italia per girare per il mondo e dal 2003 vive negli USA, spostandosi sempre per lavoro tra Colorado Springs, Milwaukee e Chicago.
Prima di arrivare negli States nel 2003. Lavora per note aziende italiane in qualità di responsabile dell’amministrazione finanziaria. In questa occasione lo abbiamo incontrato in occasione di un soggiorno per ragioni di lavoro in Campania.
Ascolta
Giuseppe Giannattasio dagli USA
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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