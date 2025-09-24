Cybercrime, utenti campani tra i più colpiti dai reati sul web. I consigli dell’esperto

La minaccia del cybercrime continua a crescere in Italia, colpendo cittadini, aziende e istituzioni con truffe sempre più sofisticate. I criminali digitali prendono di mira principalmente i portali di offerte di lavoro e di news web, seguiti dai social network e dai siti generici. La disattenzione dell’utente è una delle cause più comuni, così come password deboli o utilizzate per più account.
La fascia più colpita è quella degli uomini tra i 51 e i 60 anni, con una significativa incidenza anche in Campania (8%). Sono i dati diffusi dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che confermano un trend allarmante. Gli attacchi sono sempre più mirati e sofisticati, interessando anche settori strategici come quello aeronautico, con episodi recenti negli aeroporti internazionali.
In Campania e nel Salernitano la situazione è particolarmente critica. Operazioni giudiziarie hanno portato al sequestro di oltre 2.000 SIM utilizzate per frodi digitali, con 23 indagati coinvolti in phishing e sottrazione di dati personali. Nel Salernitano, gruppi criminali hanno operato nel furto e nel riciclaggio di criptovalute, causando danni milionari e determinando arresti sia locali sia internazionali. Otto cittadini sono stati vittime di phishing telefonico sofisticato. Nel settore sanitario, tra gennaio e marzo 2025, sono stati registrati 21 attacchi a strutture campane, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2024, con casi significativi anche a Salerno.
“È necessario promuovere una cultura della sicurezza che coinvolga ogni persona e azienda”, ha sottolineato l’avv. Alessandro Rubino, componente del Comitato Tecnico Scientifico che supporta l’Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud nelle commissioni cybersecurity e AI. È stato nostro ospite in diretta.
