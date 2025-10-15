Custodire le radici e valorizzare la memoria. La Banca Monte Pruno sostiene la Giornata Studio sul dialetto locale a Teggiano

La lingua e il dialetto sono la voce autentica della storia, la testimonianza viva di una cultura che resiste al tempo e continua a raccontare.
Con la Giornata di Studio “Documentare e custodire il dialetto. Tecniche, metodi e strumenti”, è in programma a Teggiano, sabato 18 ottobre, dalle 17.00, presso la Sala “Senatore Antonio M. Innamorato” del Complesso monumentale della SS. Pietà.
un primo appuntamento delle Giornate Dianesi di lingua e cultura locale, un’iniziativa promossa da Mōre Dianense e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con la BCC Monte Pruno.
La Banca Monte Pruno rinnova così il proprio impegno nella valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali, sostenendo un’iniziativa che rafforza il senso di appartenenza e promuove la conoscenza delle radici come forma di crescita collettiva.
All’iniziativa porterà i suoi saluti anche Cono Federico, Direttore Generale Banca Monte Pruno.
Introduce i lavori Vincenzo Andriuolo, Presidente Mõre Dianense con i seguenti relatori: Prof.ssa Carolina Stromboli, Università di Salerno, Prof. Giovanni Abete, Univ. Federico Il di Napoli, Prof.ssa Valentina Retaro, Università di Udine.
Nel corso dell’evento, la prof.ssa Lucia Buccheri, Università di Salerno, presenterà il volume “Campania dialettale. Studi sul repertorio linguistico di oggi”.
Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico ha affermato: “Sostenere eventi come questo significa dare valore alla memoria del territorio e alle sue espressioni più autentiche. La Banca Monte Pruno è profondamente legata alla sua comunità di riferimento e crede che la promozione della cultura e l’identità locale, grazie anche ad autorevoli interventi, rappresentino un patrimonio da custodire e trasmettere. Investire nelle radici significa guardare con fiducia al futuro”.
La giornata studio sarà un’occasione per riflettere sul ruolo del dialetto come ponte tra passato e futuro, tra educazione, ricerca e tradizione, in un percorso di conoscenza che rinnova il legame tra la gente e la propria storia.
