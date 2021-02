Gabriel Zuchtriegel è stato individuato come il successore di Massimo Osanna alla guida del Parco archeologico di Pompei dopo sette anni. Vi resterà per quattro anni con un incarico a tempo determinato.

“Ho scelto Gabriel Zuchtriegel, spiega Franceschini, perché a Paestum ha fatto un lavoro incredibile. Ora è un modello grazie a lui. Sono sicuro che farà benissimo anche a Pompei”.

“Questo incarico per me, dice il neodirettore Zuchtriegel, significa soprattutto guidare una squadra di altissimo livello, non solo per raccontare la bellezza, ma anche le eccellenze del Paese che è apripista nella tutela e nella ricerca. Questo è il compito per cui lavorerò e sono sicuro che la squadra vincerà”.

Nato a Weingarten, nel Baden-Wurttemberg, il 24 giugno 1981, 40 anni a giugno prossimo, doppia cittadinanza italiana e tedesca, Zuchtriegel dal 2015 è direttore generale del Parco archeologico di Paestum e Velia, uno dei manager autonomi della prima ora della riforma Franceschini.

Dopo il colloquio del 10 e 11 febbraio sostenuto al Collegio Romano dai 10 candidati ritenuti più idonei, la commissione presieduta dal neo Ministro Marta Cartabia ha individuato i nomi dei tre candidati da sottoporre al ministro Franceschini che ha scelto l’archeologo italo-tedesco.

Alla guida di Paestum ha ottenuto enormi risultati con un +400% di ingressi in un solo anno ma non solo. Nel 2019 ha voluto il progetto di monitoraggio sismico e di conservazione del Tempio di Nettuno e nel 2018 l’analisi multispettrale del fregio arcaico dal santuario di Hera sul fiume Sele , mentre nel 2016 aveva ripreso gli scavi archeologici nel quartiere abitativo di Paestum.

Si deve a Zuchtriegel una grande esposizione che ha per la prima volta portato le bellezze pestane a in Cina, a Sichuan.

Tra febbraio e ottobre 2015 Zuchtriegel aveva già lavorato a Pompei come professionista archeologo nella Segreteria tecnica del Grande progetto Pompei, prima di essere nominato alla guida del Museo di Paestum.