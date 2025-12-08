Cucina italiana patrimonio dell’Umanità, grande attesa per il verdetto previsto tra due giorni. Il parere di Giovanna Voria

I riconoscimenti Unesco si confermano un potente motore di sviluppo economico e turistico in Italia.
Lo certifica il risultato di uno studio sull’Impatto economico dei riconoscimenti Unesco, avviato nel 2023 dalla Cattedra Unesco di Unitelma Sapienza e diretto da Pier Luigi Petrillo, che mette in evidenza le differenze significative tra territori con e senza il marchio dell’organizzazione internazionale. E per l’Italia potrebbe arrivare anche un nuovo riconoscimento, quello per la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. La decisione sarà resa nota il prossimo 10 dicembre.
Ma cosa significa per l’Italia? Ne abbiamo parlato con Giovanna Voria, ambasciatrice della Dieta Mediterranea (Già Patrimonio Unesco)
cucina italiana
