Crollo al pattinodromo di Salerno, la denuncia di Francesco Rossi, presidente FISTR Campania

C’è preoccupazione a Salerno per il cedimento del pattinodromo comunale “Tullio d’Aragona” a Torrione. La pista esterna si è sollevata ed è crollata parte della pavimentazione.
E’ arrivata anche la dura la denuncia di Francesco Rossi, presidente del Comitato Regionale campano della della Federazione sport rotellistici: “Con questo crollo e la sospensione delle attività sportive è crollato un pezzo di storia sportiva di Salerno. Storia che non è fatta solo di calcio ma di tanti altri sport sottovalutati, messi nel dimenticatoio, lasciati al proprio destino” così il presidente del Comitato Regionale della Federazione Pattinaggio.
Il presidente Francesco Rossi, questa mattina, è intervenuto in diretta.
Francesco Rossi su crollo pattinodromo
