Crolli e voragini a Salerno, le piogge degli ultimi giorni hanno fatto alzare l’allarme. Il punto con La Città di Salerno

Una voragine si è aperta ieri pomeriggio lungo via Calenda, a Salerno, creando disagi alla circolazione e preoccupazione tra residenti e automobilisti. Sul posto sono intervenuti i tecnici Enel per un sopralluogo finalizzato a verificare le cause del cedimento e l’eventuale coinvolgimento delle infrastrutture sotterranee.
La Polizia Municipale ha chiuso la strada. Il Comune ha predisposto un percorso alternativo da e per Via Calenda. La voragine in via Calenda mentre da giorni l’attenzione e la preoccupazione sono per i crolli in alcuni tratti del lungomare. Abbiamo fatto il punto e una ulteriore riflessione con il collega Alessandro Mosca del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Alessandro Mosca su crolli a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.