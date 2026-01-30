Crolli e voragini a Salerno, le piogge degli ultimi giorni hanno fatto alzare l’allarme. Il punto con La Città di Salerno

Una voragine si è aperta ieri pomeriggio lungo via Calenda, a Salerno, creando disagi alla circolazione e preoccupazione tra residenti e automobilisti. Sul posto sono intervenuti i tecnici Enel per un sopralluogo finalizzato a verificare le cause del cedimento e l’eventuale coinvolgimento delle infrastrutture sotterranee.

La Polizia Municipale ha chiuso la strada. Il Comune ha predisposto un percorso alternativo da e per Via Calenda. La voragine in via Calenda mentre da giorni l’attenzione e la preoccupazione sono per i crolli in alcuni tratti del lungomare. Abbiamo fatto il punto e una ulteriore riflessione con il collega Alessandro Mosca del quotidiano La Città di Salerno.
Alessandro Mosca su crolli a Salerno
