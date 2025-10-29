Crolli e mancata manutenzione beni comuni, il Codacons diffida il Comune di Salerno. L’avv. Matteo Marchetti spiega le ragioni

Il Codacons Salerno e Campania interviene sulla condizione di crescente incuria degli spazi pubblici e la scarsa manutenzione dei beni comuni a Salerno.
Proprio la noncuranza delle strutture pubbliche da parte del comune di Salerno, secondo il Codacons, ha portato al cedimento del muro di sostegno del pattinodromo comunale all’impianto di Torrione. Ciò ha provocato la chiusura dello storico impianto sportivo, inserito come impianto ufficiale della Federazione Italiana Sport rotellistici, affiliata al Coni.
“Quel cedimento, inoltre, non può non avere riflessi anche sui campi da tennis – sempre comunali – prossimi alla pista tant’è che si parla di chiusura del campo D con rischi anche per altro adiacente” afferma il Codacons.
Il Codacons ha diffidato il Comune ad agire con la massima risolutezza, considerando l’intervento di ripristino come prioritario. La diffida è stata trasmessa anche al Coni, alla FISR, alla Federazione Italiana Tennis, al Prefetto e al Ministro dello Sport. Nelle prossime settimane l’associazione ritornerà sulla questione perché si tratta di preservare lo sport e l’identità cittadina. In diretta, questa mattina, è intervenuto l’avv. Matteo Marchetti, presidente Codacons Campania.
