Crollano i prezzi di olio extravergine d’oliva e grano, Coldiretti dice basta a manovre ingannevoli. Il punto con Enzo Tropiano

Gli agricoltori della Coldiretti della Campania ieri sono scesi in piazza a Napoli, per dire “basta” alle manovre che fanno crollare i prezzi di olio extravergine d’oliva e grano.
Nell’ultimo anno, il prezzo dell’olio è crollato del 50%, mentre i costi a carico dei produttori sono aumentati di oltre 200 euro a ettaro. I dati ufficiali mostrano che l’Italia produce circa 234 milioni di litri di olio extra vergine d’oliva a fronte di consumi interni pari a 461 milioni di litri, mentre esportiamo 318 milioni di litri e ne importiamo ben 545 milioni di litri all’anno. I conti non tornano. C’è chi trucca l’origine ingannando cittadini e agricoltori nascondendosi anche dietro l’ultima trasformazione sostanziale del codice doganale.
Nelle ultime ore, commercianti e industriali truffaldini stanno anche cercando di comprare grano duro in Sicilia durante la trebbiatura alla cifra illogica di 19 centesimi al chilo. Sono gli stessi trafficanti di grano che cercano di comprare fatture da aziende compiacenti per far diventare italiano grano estero e spargono terrore all’apertura della campagna di raccolta per abbassare ancora i prezzi e rubare dalle tasche dei cerealicoltori.
Per cercare di capire questi meccanismi che danneggiano i produttori agricoli e per fornire utili consigli ai consumatori è stato con noi in diretta Enzo Tropiano, direttore provinciale di Coldiretti Salerno.
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Enzo Tropiano su manifestazioni Coldiretti
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