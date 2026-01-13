Criticità delle Aziende ospedaliere e sanitarie del salernitano. Si mobilita il Nursind. Il punto con il segretario Tomasco

Le persistenti criticità delle Aziende ospedaliere e sanitarie della provincia di Salerno mobilitano il Nursind.

Alla luce delle persistenti criticità che interessano le Aziende ospedaliere e sanitarie della provincia di Salerno, il Nursind  organizza una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione del sistema sanitario territoriale e sulle condizioni di lavoro degli operatori.

Alla conferenza stampa saranno presenti il segretario generale del Nursind, Biagio Tomasco, insieme agli altri componenti della segreteria territoriale. L’incontro si terrà giovedì 15 gennaio alle ore 11, presso la sede del Nursind Salerno in via Manzella 11, a Salerno. Noi a Radio Alfa abbiamo anticipato i contenuti; ecco la diretta con il segretario generale del Nursind, Biagio Tomasco
