Crisi prezzo latte di bufala campana, la strategia di Confagricoltura in 7 punti. Il punto col dottor Lazzaro Iemma

“La crisi del prezzo del latte di bufala mette sotto pressione la redditività degli allevamenti campani”. Così in una nota Fabrizio Marzano, Presidente di Confagricoltura Campania che fa sapere di aver “avviato un confronto con le Organizzazioni di Produttori rappresentative di 70 allevamenti e circa 50mila capi bufalini, anche del Salernitano, chiedendo regole più chiare e una strategia anche normativa per riequilibrare i rapporti di filiera della Mozzarella di Bufala Campana Dop.
La federazione regionale propone una strategia in sette punti, con meccanismi di stabilizzazione del prezzo, certezza delle condizioni di conferimento, valorizzazione della materia prima, misure a sostegno del reddito degli allevatori e un sostegno specifico alla misura del benessere animale. Confagricoltura Campania ha apprezzato l’iniziativa del nuovo assessore regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, per l’attivazione di un tavolo di filiera come primo atto del suo mandato.
Per cercare di comprendere la problematica è intervenuto in diretta l’allevatore della Piana del Sele, Lazzaro Iemma, responsabile della sezione economica allevamenti bufalina di Confagricoltura Campania.
Ascolta
Lazzaro Iemma su prezzo latte bufala
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.