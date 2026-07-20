Crisi politica al Comune di Eboli. A Radio Alfa Mario Conte oggi nostro ospite in diretta.
Questa mattina il sindaco di Eboli Mario Conte ha ufficializzato la fine della sua esperienza alla guida dell’amministrazione comunale annunciando che, entro 48 ore, il Comune sarà ufficialmente commissariato. Il sindaco ha individuato nell’ex vicesindaco Sgritta il principale artefice della crisi amministrativa.
Non ha risparmiato neanche l’ex sindaco Cariello, sostenendo che la caduta sia frutto di un’azione premeditata. Conte ha annunciato un comizio pubblico in Piazza della Repubblica dove spiegherà il lavoro svolto finora e gli obiettivi e le opere che sono stati bloccati con la crisi amministrativa. Si è detto anche disposto a ricandidarsi. Il sindaco di Eboli Mario Conte oggi nostro ospite in diretta
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Conte su Eboli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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