Crisi politica al Comune di Capaccio-Paestum, sei consiglieri chiedono l’azzeramento della giunta. Il punto con L’Ora della Sera

Crisi politica a Capaccio Paestum. Sei consiglieri comunali hanno inviato una comunicazione formale al sindaco Gaetano Paolino chiedendo un’immediata e radicale inversione di rotta nell’azione politico-amministrativa dell’ente. Si tratta di Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastrandrea, Gianmarco Scairati ed Eustachio Voza.
Tra le richieste ritenute prioritarie, c’è l’azzeramento immediato della giunta comunale che dovrebbe essere ricomposta solo dopo un confronto per individuare le “migliori espressioni e professionalità del territorio”. I consiglieri sollecitano anche una riorganizzazione totale degli Uffici e dei Servizi. Inoltre, chiedono l’immediata sospensione di ogni modifica di attribuzione di responsabilità effettuata negli ultimi mesi.
Sulla situazione politica al Comune di Capaccio-Paestum, questa mattina, abbiamo fatto una riflessione con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.
