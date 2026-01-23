Crisi politica a Valva, si dimette il sindaco Giuseppe Vuocolo. “Divergenze politiche insanabili”

Un altro comune salernitano si aggiunge alla lista di quelli che andranno al voto nella prossima primavera.
Elezioni anticipate a Valva dove il sindaco Giuseppe Vuocolo, ha rassegnato le proprie dimissioni, dopo quattro anni e tre mesi di mandato.
Una decisione maturata al termine di una lunga riflessione e comunicata attraverso una lettera aperta indirizzata ai cittadini. Alla base della scelta vi sono divergenze politiche ormai insanabili che, negli ultimi mesi, hanno compromesso la serenità, la coerenza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Un contesto che, come spiegato dallo stesso Vuocolo, non consente più di operare con la libertà, la trasparenza e l’autonomia che il ruolo di Sindaco richiede. “Governare in queste condizioni – ha spiegato – rischierebbe di rallentare, se non addirittura paralizzare, l’azione amministrativa. Avrei potuto tirare avanti fino alla naturale scadenza elettorale, ma questo avrebbe significato esporre il Comune a ricatti o a interessi personali. Non posso e non voglio accettarlo”.
Con le dimissioni, Vuocolo intende restituire pienamente la parola agli elettori annunciando comunque la decisione di ricandidarsi alla carica di Sindaco.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.