Crisi idrica, in pericolo San Giovanni in Fonte. L’allarme di Angelo Paladino a Radio Alfa

Crisi idrica, a rischio il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte.
La crisi idrica causata dai cambiamenti climatici colpisce non solo i Comuni ed i cittadini, ma anche luoghi simbolo come il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte, tra Padula e Sala Consilina.
La mancanza di acqua presso il Battistero paleocristiano mette a rischio la struttura. Il dito era stato puntato contro le captazioni fatte dal Consorzio di Bonifica per irrigare i campi e del mancato funzionamento dei sensori di monitoraggio. Annunciato un prossimo tavolo tecnico. Ne abbiamo parlato con il Presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio Angelo Paladino che ha lanciato l’allarme
Ascolta
Paladino su crisi idrica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
