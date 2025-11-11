Crisi idrica autunnale, situazione sotto controllo nei comuni gestiti da Consac. Il punto con Gennaro Maione

In pieno autunno, in molti comuni della provincia di Salerno si registra una grave carenza d’acqua, a causa della mancanza di precipitazioni nei mesi scorsi che hanno provocato la diminuzione della portata delle sorgenti. In alcuni casi si è dovuto far ricorso alle autobotti per gli approvvigionamenti.
L’emergenza è stata attribuita a problemi gestionali a lungo termine. In alcuni casi si registra una drastica riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, con livelli simili a quelli di un anno critico come il 2017.
Questa mattina, per capire le ragioni di questo stato di cose e per fare il punto sulla situazione nei numerosi comuni del Cilento e Vallo di Diano di competenza del Consac, abbiamo ospitato in diretta il presidente della società che gestisce la risorsa idrica, Gennaro Maione.
Ascolta
Gennaro Maione su carenza acqua
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.