Crisi del commercio. A Sarno, Confcommercio punta su sinergia e rete. La diretta

Il settore del commercio sta vivendo una periodo di profonda crisi ma anche di trasformazione.
Sono molte le iniziative in campo per “ridar vita” soprattutto ai piccoli negozi di vicinato che da sempre rappresentano la spina dorsale dell’economia italiana ma che, soprattutto dal periodo covid in poi, fanno molta fatica a sopravvivere.
Confcommercio ha puntato sulla sinergia.
“Fare rete è fondamentale” ha detto in diretta a Radio Alfa, Francesco Grimaldi, referente di Confcommercio per il distretto di Sarno.
crisi del commercio a Sarno
