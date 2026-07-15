Crisi amministrativa ad Eboli, l’appello del sindaco Mario Conte

Ultima spiaggia per l’amministrazione comunale di Eboli. Il sindaco Mario Conte in una conferenza stampa convocata in mattinata ha lanciato un appello ai consiglieri, in particolar modo a quelli di maggioranza, in vista del già fissato e decisivo Consiglio comunale di venerdì 17.
Un estremo tentativo per ritrovare i numeri sul bilancio ed evitare l’arrivo del commissario prefettizio. “Nessun attaccamento alla poltrona – ha sottolineato il primo cittadino – ma il dovere politico di non paralizzare progetti cruciali per la città come il Puc e i cantieri Pnrr”. Se in aula dovesse mancare il sostegno, il sindaco ne prenderà atto, aprendo inevitabilmente le porte al commissariamento.
Ascolta l’intervista di Alessandro Mazzaro al sindaco Conte
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Sindaco Eboli su appello crisi amministrativa
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