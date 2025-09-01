Crescono gli occupati, cala la disoccupazione. Il punto con il direttore Cna Salerno, Simona Paolillo

A luglio, su base mensile, la crescita di occupati e inattivi si associa al calo dei disoccupati. Ma anche a Salerno?
Lo rileva l’Istat, nei dati provvisori, spiegando che l’aumento degli occupati (+0,1%, pari a +13mila unità) coinvolge gli uomini, i dipendenti (permanenti e a termine), i 15-24enni e i 35-49enni. Gli occupati invece diminuiscono tra le donne, gli autonomi e nelle altre classi d’età. Il tasso di occupazione sale al 62,8% (+0,1 punti). A luglio 2025, il numero di occupati supera quello di luglio 2024 dello 0,9% (+218mila unità): l’aumento riguarda gli uomini, le donne, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni, a fronte di una diminuzione nelle altre classi d’età. Il tasso di occupazione, in un anno, sale di 0,4 punti percentuali. E nella nostra Provincia? Ne abbiamo parlato con il direttore Cna Salerno (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) Simona Paolillo.
