Cresce il turismo invernale a Salerno, incassi della tassa di soggiorno a +9% nei primi 3 mesi. Il punto con Il Mattino

Cresce il turismo nel periodo invernale nella città di Salerno che si va sempre più affermando come metà anche nei mesi dell’anno tradizionalmente meno forti.
I dati della tassa di soggiorno relativi al primo trimestre 2026 – come riporta “Il Mattino” – raccontano una città che conferma la sua capacità di attrarre visitatori oltre la stagione estiva.
Nei primi tre mesi dell’anno in corso il Comune di Salerno ha incassato circa 307mila euro, contro gli oltre 280mila euro registrati nello stesso periodo del 2025. L’incremento è di oltre 26mila euro, più del 9%, un dato che certifica la crescita della domanda turistica anche nei mesi invernali. Abbiamo parlato di questi risultati con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su turismo invernale in crescita
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