Cresce il turismo a Salerno, +38% gli incassi della tassa di soggiorno. Il punto con l’assessore Ferrara

Cresce la Salerno turistica. Un dato evidente è quello della tassa di soggiorno che nei primi sei mesi dell’anno in corso ha portato nelle casse del comune oltre 618mila euro, rispetto ai circa 446mila euro incassati nello stesso periodo del 2025. L’incremento è di oltre il 38%.
Un risultato che assume un valore particolare perché arriva quando la stagione estiva è appena iniziata. Mancano i mesi di luglio e agosto, tradizionalmente quelli con il maggior numero di arrivi e pernottamenti. Per la città di Salerno, il turismo sta assumendo sempre più valenza economica di primo piano.
Nel tracciare un primo bilancio a metà anno, l’assessore al Turismo del Comune, Alessandro Ferrara, evidenzia una crescita generale delle presenze dell’8% e guarda con fiducia alla seconda parte della stagione, considerando che ci sono ancora i mesi più caldi e poi in autunno e inverno l’evento Luci d’Artista.
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Alessandro Ferrra su crescita turismo a Salerno
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