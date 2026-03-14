Cresce il mercato del settore alimentare ma le imprese faticano a trovare personale. Ne abbiamo parlato con Franco Risi (Confartigianato Salerno)

Il settore alimentare continua a confermare i successi in Italia e all’estero, con una crescita del 4,3% dell’export nel 2025, ma le imprese faticano sempre di più a trovare personale qualificato. È il quadro che emerge da un rapporto di Confartigianato secondo cui lo scorso anno, su oltre 176mila figure professionali richieste dalle aziende del food made in Italy, oltre 68mila sono risultate difficili da reperire.
A livello regionale, la Campania subito dopo l’Emilia Romagna è la regione con le maggiori difficoltà a reperire personale con 8.560 figure su 24.760 entrate previste.
Si cercano soprattutto pastai, panettieri, pasticceri, gelatai e conservieri artigianali. In Italia operano 64.365 imprese artigiane nei settori dell’alimentare, delle bevande e della ristorazione con quasi 250mila addetti e rappresentano uno dei principali punti di forza del food italiano ma la carenza di competenze professionali rappresenta una minaccia per le nostre attività”.
Per comprendere meglio i dati e le difficoltà ad assumere personale è intervenuto in diretta il presidente di Confartigianato-Salerno, Franco Risi.
Ascolta
Franco Risi su difficoltà assumere personale nel food
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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