Cresce il lavoro al Sud, ma i giovani vanno via. Il punto con Antonio Visconti presidente del Consorzio ASI Salerno

Cresce il lavoro al Sud, ma i giovani partono lo stesso. Il punto con Antonio Visconti presidente del Consorzio ASI Salerno.

Il paradosso del Mezzogiorno al centro del convegno ASI Salerno – FICEI – SVIMEZ: PIL Sud +8,5% in tre anni, ma 175mila giovani qualificati hanno già fatto le valigie. Il Sud cresce, ma continua a perdere i suoi figli migliori. Questa la contraddizione al cuore del convegno “La libertà di partire, il diritto di restare”, svoltosi ieri presso la Camera di Commercio di Salerno su iniziativa di ASI Salerno, FICEI e SVIMEZ. Un vertice a porte aperte che ha riunito istituzioni regionali e nazionali, mondo accademico, imprenditori e rappresentanti del territorio in un confronto senza precedenti sul futuro industriale del Mezzogiorno. Noi ne abbiamo parlato con Antonio Visconti – Consorzio ASI Salerno
